НКРЕ хоче розділити споживачів газу серед населення на два сорти

Національна комісія регулювання електроенергетики підтримує ініціативу скорочення градації споживачів газу серед населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО сьогодні після засідання комісії.

За його словами, зокрема, комісія підтримує ініціативу НАК “Нафтобаз України” про перехід до диференціації у сфері споживачів серед населення на дві групи – з річним об`ємом споживання до 6 тисяч і з річним об`ємом споживання понад 6 тисяч кубометрів газу.

При цьому він зазначив, що в перспективі доцільним буде затвердження єдиної ціни на природний газ для населення.

На думку В.КАЛЬЧЕНКА, рішення про введення диференційованих тарифів, прийняте попереднім урядом, було помилковим.