В ЄС заговорили про порушення свободи слова через дії ГПУ стосовно журналістки Седлецької

В ЄС наголосили, що слідча журналістика значною мірою сприяє боротьбі з корупцією в Україні.

В Європейському Союзі заявляють, що вважають рішення суду щодо отримання доступу до даних з мобільного телефону головного редактора програми розслідувань «Схеми» (проект Радіо Свобода) Наталії Седлецької таким, яке порушує основні свободи засобів масової інформації в Україні.

Про це йдеться у заяві речниці Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич.

"Свобода засобів масової інформації відіграє ключову роль у сприянні ефективному управлінню, прозорості і підзвітності. Рішення українського Печерського районного суду від 27 серпня 2018 року про надання Генеральній прокуратурі доступу до мобільного телефону міжнародно визнаної журналістки-розслідувачки Наталії Седлецької, в тому числі до її повідомлень і геолокації, порушує доволі серйозні питання", - наголосила Косьянчич.

"Жодне рішення не повинно порушувати основні свободи засобів масової інформації та міжнародні журналістські стандарти, такі як захист джерел (інформації) журналістів. Журналістські розслідування роблять істотний внесок у боротьбу з корупцією в Україні", - підкреслила речниця ЄС.

Читайте такожВ «Радіо Свобода» заявили про відмову Луценка публічно обговорювати доступ ГПУ до телефону журналіста

У цьому зв'язку вона нагадала, що Україна визначила боротьбу з корупцією одним із головних своїх пріоритетів.

"Ми очікуємо, що українська влада забезпечить міцний правовий захист журналістів з боку держави", - додала Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня деякі ЗМІ написали, що Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до телефонних контактів Седлецької за період з 19 липня 2016 року до 16 листопада 2017 року включно. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про ймовірне розголошення державної таємниці - даних досудового слідства - директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

Видання Радіо Свобода висловило обурення з приводу того, що ГПУ через суд отримала доступ до СМС, ММС, вхідних/вихідних з'єднань та геолокації телефону Седлецької. Transparency International Україна назвала рішення суду заангажованим і невмотивованим. У ГПУ заявили, що телефонні розмови Седлецької слухати не будуть.

За словами Седлецької, 4 вересня Луценко запросив її на конфіденційну розмову через свого прес-секретаря Ларису Сарган. Натомість журналістка заявила про неможливість закритої зустрічі і запропонувала Луценко дати відкритий коментар у прямому ефірі Радіо Свобода.

Сьогодні, 5 вересня, Седлецька написала у Facebook, що Луценко не захотів публічно відповідати на запитання стосовно доступу слідчих до її телефону.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на кількагодинний допит до Генпрокуратури у справі проти керівника НАБУ. На допиті вона послалась на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно із якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.