В Україні допустили асистентів дитини до шкіл і дитсадків

Тепер за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків школа та дитсадок повинні забезпечити доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами.

Верховна Рада ухвалила закон, і тепер асистентів дитини офіційно допускають до освітнього процесу у школах та дитсадках.

Закон №8556 ухвалили 6 вересня.

“Законопроект розроблено з метою забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти в закладах освіти державної та комунальної форм власності“, – зазначено у пояснювальній записці до закону.

Для забезпечення цього цей закон вносить зміни у чотири закони: “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту” і “Про професійно-технічну освіту”.

Читайте такожВ Україні почали діяти нові правила для груп подовженого дня у школах

Тепер за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків школа та дитсадок повинні забезпечити доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами.

Також за заявою батьків обов’язково створюють інклюзивні та/або спеціальні групи (у школі – інклюзивні та/або спеціальні класи). В інклюзивних групах не може бути більше трьох дітей з особливими освітніми потребами. А педагогічне навантаження шкільного вчителя, окрім 18 навчальних годин на тиждень, не може перевищувати 20% на роботу в інклюзивних класах.

До статті 7 “Закону про загальну середню освіту” додається абзац:

“Дітям з особливими освітніми потребами забезпечується право на навчанняза допомогою найбільш прийнятних для таких осіб методів і способів спілкування, зокрема, навчання жестовою мовою та рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)“.