В Україні успішно впроваджується інклюзивна освіта - Марина Порошенко

В Україні успішно впроваджується інклюзивна освіта, зазначає дружина президента Марина Порошенко.

Про це Марина Порошенко повідомила сьогодні журналістам у житомирській школі №28, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, як реалізується в українських інклюзивних школах пілотний проект благодійного Фонду Порошенка.

За її словами, цей проект реалізується досить успішно. "Проект по впровадженню інклюзивної освіти у всіх регіонах України проходить, на мою думку, дуже гарно. І я хочу подякувати всьому суспільству: і освітянам, і владі, і місцевому керівництву", - розповіла вона.

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"І батьки, і діти прагнуть кращих умов для навчання та розвитку. Всі хочуть, щоб діти могли потрапити до тієї школи, яка їм подобається, а не до тієї, яку їм нав’язують чи рекомендують", - додала Марина Порошенко.

Також вона зауважила, що батьки дітей з особливими потребами охоче віддають своїх синів та дочок в інклюзивні школи.

"Коли батьки дітей з особливими освітніми потребами дізнаються, що школа провела реконструкцію приміщень, готова до того, щоб приймати таких дітей та навчати їх за індивідуальними планами, вони ведуть своїх дітей у такі школи, а не в інтернати", – сказала Марина Порошенко.

На її думку, інклюзивна освіта для України є вкрай потрібною. "Коли ми спілкуємося з людьми, з фахівцями – ми відчуваємо, дійсно, що саме інклюзивна освіта – це вже давно назріле питання", - зауважила Марина Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні дружина президента Марина Порошенко взяла участь у відкритті першої в Житомирі медіатеки для інклюзивного навчання у школі №28. Загалом же у цьому навчальному році на Житомирщині працюватиме 171 школа для дітей з особливими потребами, а можливість інклюзивного навчання отримають понад 320 дітей.