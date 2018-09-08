Порошенко пообіцяв зробити "все можливе" для повернення в окупований Луганськ Дня міста з українським прапором

Також президент Петро Порошенко привітав з Днем міста жителів Дніпра, Миколаєва, Луцька та Житомира.

Президент Петро Порошенко пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб в окупований Луганськ повернути святкування українського Дня міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав під час урочистих заходів до Дня Вінниці.

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Порошенко наголосив, що сьогодні також святкують свої дні народження Дніпро, Миколаїв, Луцьк, Житомир та тимчасово окупований Луганськ.

«Хочу звідси, з Вінниці привітати інші міста України, які святкують сьогодні свої дні міста. Ми вітаємо тебе, Дніпро. Ми вітаємо тебе, Миколаїв. Ми вітаємо тебе, Луцьк. Ми вітаємо тебе, Житомир… Але окремо я хочу привітати Луганськ, який знаходиться зараз на окупованій території. І я хочу сказати, що ми зробимо все можливе – і нехай нас почують луганчани – для того, щоб ми повернули святкування Дня українського міста Луганськ разом з українським суверенітетом і разом з українським прапором», - сказав глава держави.