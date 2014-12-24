У Дніпропетровську в новорічну ніч штрафуватимуть за феєрверки

Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дніпропетровської міської ради Сергій Гайдук, передаэ Радіо Свобода.

За його даними, у Дніпропетровську все одно штрафуватимуть тих, хто використовуватиме феєрверки, адже в місті немає спеціально «призначених для цього місць», як це прописано правилами.

Між тим феєрверки заборонено використовувати біля лікарень, пологових будинків, шкіл, на відстані 50 метрів від житлових будинків тощо.

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Крім того, чиновник закликав жителів замислитись про «моральний бік справи».

«По-перше, за 300 кілометрів від Дніпропетровська мають місце справжні бойові дії, багато людей уже загинуло. По-друге, наше місто від війни прихистило близько 25 тисяч людей, треба розуміти, що для них кожен гучний звук викликає стрес, а діти взагалі дуже лякаються. Новий рік ніхто не відміняє, проте можна відсвяткувати його з меншим розмахом», – заявив Гайдук.

Раніше в міському управлінні міліції пояснили, що в Дніпропетровську в новорічну ніч дозволене використання побутових піротехнічних засобів. За коментарем з міліції, з 1 вересня 2014 року на території міста заборонено проведення феєрверків та салютів, виняток – святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

В інші дні щодо порушників будуть застосовуватися адміністративні санкції у вигляді штрафу від 600 до 1020 гривень, при повторному порушенні штраф збільшується – від 1020 до 1700 гривень.