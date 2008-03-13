Шахті Засядька загрожує нова масштабна аварія з численними жертвами?

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірничому нагляду вважає, що дії керівництва орендного підприємства «Шахта ім. О.Засядька» загрожують виникненням нової масштабної катастрофи з численними людськими жертвами.

Як повідомили УНІАН у Держпромгірнагляді, про це свідчить аналіз ситуації, що склалася останнім часом на шахті.

Зокрема, зазначає Держпромгірнагляд, керівництво шахти ухиляється від виконання заходів, розроблених урядовою комісією з розслідування масштабних аварій, що сталися на шахті минулого року.

«Керівництво шахти (реальне управління підприємством здійснює народний депутат - голова правління Ради орендарів Юрій ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, що є прямим порушенням п.6 ст.3 Закону України «Про статус народного депутата» і ст. 5 Закону України „Про боротьбу з корупцією”) не тільки ігнорує виконання вказаних заходів, але й почало відверту боротьбу з урядовою комісією, ставлячи під сумнів її висновки. Під постійним пресингом і відкритими погрозами з боку керівництва шахти опинилися посадовці Держпромгірнагляду», - наголошується в заяві комітету.

Згідно з повідомленням, у період з 2 січня по 5 лютого Держпромгірнагляд провів на шахті 112 обстежень, в ході яких було виявлено понад 1000 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема 102 порушення вимог пилогазового режиму. У зв`язку з виявленими порушеннями Комітет 5 разів забороняв ведення робіт на ділянках виїмок і 16 разів - у підготовчих забоях.

За даними Комітету, в лютому 2008 року керівництво підприємства наполегливо намагалося ввести в експлуатацію 18-у східну лаву пласта М3. При цьому пропонувалася схема провітрювання, яка була категорично заборонена рішенням урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті ім. Засядькао, оскільки була визнана такою, що неодмінно приведе до нової катастрофи з численними людськими жертвами.

Проте надалі при підготовці вищезазначеної лави до експлуатації вимоги нормативних документів з промислової безпеки були знову свідомо проігноровані. Зокрема, під час прийому лави в експлуатацію інспекторами територіального управління Держпромгірнагляду по Донецькій області було виявлено перевищення допустимої температури (31°С при 26°С дозволених), яка свідчить про неефективність системи провітрювання. Також зафіксовано місцеві накопичення метану з небезпечною концентрацією 2,5%. Крім того, з’ясувалося, що лава не укомплектована засобами протипожежного захисту і засобами локалізації вугільного пилу тощо.

Враховуючи численні порушення, ведення лави в експлуатацію було заборонене.

Держпромгірнагляд направив відповідну інформацію до Генеральної прокуратури України.