Керівництво каналу ”1+1” звільнить 400 працівників?

Керівництво каналу "1+1" планує звільнити близько 40% працівників свого штату.

Як повідомляють достовірні джерела "Телекритики" на каналі, про це оголосив генпродюсер "ТСН" Володимир КАРТАШКОВ на зборах колективу інформаційної служби.

За його словами, керівництво каналу планує звільнити близько 400 працівників. Решті працівників каналу, зазначив він, буде підвищено зарплату, на них чекає стажування на телеканалах Central European Media Enterprises у Румунії та Чехії.

Також В.КАРТАШКОВ начебто додав, що частину звільнених працівників можуть запросити працювати на інтернет-проекти медіагрупи СМЕ.

Працівникам "ТСН" також роздали для заповнення анкети, за якими начебто буде проводитися відбір кандидатів на звільнення. Остаточне рішення, за інформацією джерел, має бути ухвалене 18 березня на зборах акціонерів.

Водночас сам В.КАРТАШКОВ категорично спростував цю інформацію.

Тим часом видання отримало підтвердження від декількох присутніх на зборах співробітників "1+1", які не погодились давати коментарі під своїми іменами.

Заступник генерального директора "1+1" Максим ВАРЛАМОВ заявив "Телекритиці", що "нічого про це не чув". "Постійно проводяться консультації щодо оптимізації роботи компанії, але масових звільнень не планується", - сказала виконавчий віце-президент СМЕ Марина ВІЛЬЯМС.