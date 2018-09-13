"Потихеньку вмираємо": журналісти показали життя кримської Поповки, яка залишилася без "Казантипу" (відео)
Раніше село Поповка приймало фестиваль електронної музики "Казантип", але після анексії Криму його заборонили.
"Казантип" закрили, оскільки, за словами російської влади, гості вживали наркотики, йдеться в сюжеті "Крим.Реалії".
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Фестиваль приносив жителям Поповки чималі гроші. Коли потік туристів вичерпався, впав і прибуток.
"Потихеньку вмираємо. Скрізь висять оголошення "Продаю". Це не від хорошого життя", "Раніше було зовсім по-іншому. Україна була... Ми чекали завжди на Росію, а зараз у нас дорожче, ніж у РФ", "Неможливо і непередбачувано стало жити", - нарікають місцеві жителі.
Раніше в мережі показали фотографії з місця проведення колись популярного фестивалю "Казантип", який після окупації Криму був скасований.