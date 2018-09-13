"Потихеньку вмираємо": журналісти показали життя кримської Поповки, яка залишилася без "Казантипу" (відео)

Коли потік туристів до Поповки вичерпався, впав і прибуток.

Раніше село Поповка приймало фестиваль електронної музики "Казантип", але після анексії Криму його заборонили.

"Казантип" закрили, оскільки, за словами російської влади, гості вживали наркотики, йдеться в сюжеті "Крим.Реалії".

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Фестиваль приносив жителям Поповки чималі гроші. Коли потік туристів вичерпався, впав і прибуток.

"Потихеньку вмираємо. Скрізь висять оголошення "Продаю". Це не від хорошого життя", "Раніше було зовсім по-іншому. Україна була... Ми чекали завжди на Росію, а зараз у нас дорожче, ніж у РФ", "Неможливо і непередбачувано стало жити", - нарікають місцеві жителі.

Раніше в мережі показали фотографії з місця проведення колись популярного фестивалю "Казантип", який після окупації Криму був скасований.