"Льошка в сережках": український репер здивував сміливим образом (фото)

Увагу фанатів прикували вуха Потапа – на них красувалися масивні срібні сережки.

Український і репер Потап здивував шанувальників сміливим образом – артист проколов вуха.

Артист на своїй сторінці в Instagram поділився фото, на якому він зображений у білій футболці бренду Mozgi, привернули увагу фанатів вуха Потапа – на них красувалися масивні срібні сережки.

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"Ти мене впізнаєш #полюбэ, я буду в футболці #MZG#mzg#mozgi", - підписав фото Потап, а в "сторіс" назвав себе "Альошкою в сережках".

Шанувальники по-різному відреагували на новий образ репера.

"Сережки dslпад", "Несподівано, але прикольно", "Боже, вже й вуха пробив", "О боже, моя психіка зруйнована", - писали користувачі.

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