У штабі АТО пояснили канонаду під Маріуполем навчаннями

Постріли, що стурбували городян, доносяться з полігонів, повідомляє 0629 з посиланням на прес-центр штабу АТО сектора «М».

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Жителів просять не турбуватися.