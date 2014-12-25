У штабі АТО пояснили канонаду під Маріуполем навчаннями
14:22, 25 грудня 2014Суспільство
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Жителі Маріуполя чують канонаду.
Танкісти проволят навчання під Маріуполем / Міністерство оборони України
Постріли, що стурбували городян, доносяться з полігонів, повідомляє 0629 з посиланням на прес-центр штабу АТО сектора «М».
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Жителів просять не турбуватися.
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