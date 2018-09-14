Чиновники центру оцінювання знань роками завищували результати ЗНО, збиток державі - 7 мільйонів

Слідством встановлено понад 800 фактів незаконних змін результатів оцінювання.

Викрито групу посадовців Українського центру оцінювання якості освіти, які протягом 2008-2013 років незаконно завищували результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за гроші.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції.

Як зазначається, слідством встановлено понад 800 фактів незаконних змін результатів оцінювання. Таким чином зловмисники завдали шкоди Держбюджету країни на суму понад 7 млн грн.

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Поліцейські з’ясували, що підозрювані мали право доступу до інформації центру про результати ЗНО. Завдяки цьому протягом 2008-2013 років вони завищували результати оцінювання за грошове винагородження. Така фальсифікація результатів ЗНО дала змогу певним особам вступити до вишів та навчатись в них саме за рахунок держави.

До складу злочинної організації входили керівник Українського центру оцінювання якості освіти, два його заступника та ще двоє службових осіб зазначеної установи.

Наразі учасникам угруповання інкримінують вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), а також ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Злочинну діяльність угруповання викрили працівники Головного слідчого управління Нацполіції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.