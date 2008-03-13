Збори акціонерів Укртатнафти не відбудуться через судову заборону

Збори акціонерів ЗАТ Укртатнафта, призначені на 14 березня, не відбудуться, оскільки існує заборона одного з районних судів України на їх проведення. Про це УНІАН повідомив голова правління Укртатанафта Павло ОВЧАРЕНКО

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передано до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».

Павло ОВЧАРЕНКО очолював "Укртатнафту" в 2003-2004 роках. У жовтні 2007 року повернувся до керівництва підприємством за рішенням Сумського апеляційного суду про його поновлення на посаді.