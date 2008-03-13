В СБУ пройшли слухання про діяльність ОУН на Запоріжжі, Донеччині і Сумщині

У Службі безпеки України відбулись чергові громадські слухання в рамках спільного гуманітарного проекту Служби безпеки України та Українського інституту національної пам’яті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

«Головна мета цього проекту, – як зазначив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час слухань, – встановлення, поширення і ствердження історичної правди про минуле українського народу, позбавлення від нашарувань, що спотворюють об’єктивну істину». За його словами, «СБУ, розсекречуючи та упорядковуючи документи радянських органів держбезпеки, які зберігаються в її архіві, переслідує одну ціль - реабілітацію як української історії загалом, так і повернення пам’яті про долю кожного українця».

У заході взяли участь члени робочої групи істориків, створеної при СБУ для вивчення архівних документів, науковці, представники громадських організацій та журналісти.

Відкриваючи слухання, радник голови СБУ, співробтник Українського інституту національної пам’яті к.і.н. Володимир В’ЯТРОВИЧ зазначив: «Одним із базових постулатів у висвітленні радянською пропагандою діяльності ОУН було зображення її як виключно західноукраїнського явища. Тим часом, як свідчать документи та найновіші дослідження, визвольний рух під керівництвом ОУН мав всеукраїнський характер, охоплював практично всю територію України».

У свою чергу професор, д.і.н. Володимир СЕРГІЙЧУК ознайомив учасників слухань із особливостями діяльності ОУН на східних та південних землях. «Поширення діяльності ОУН за межі Західної України, - зазначив професор, - почалося в 1939 році, після приєднання цих земель до УРСР». Найактивнішу діяльність націоналістичні групи розгорнули тут після початку радянсько-німецької війни у 1941 році. «У жовтні 1941, — повідомив професор В.СЕРГІЙЧУК, - гітлерівці організували в Терновій Балці (Кривий Ріг) концентраційний табір, у якому утримували сотні націоналістів, багато з яких там розстріляно або закатовано на смерть під час допитів».

Із повідомленням про діяльність ОУН на Запоріжжі виступив місцевий дослідник Юрій ЩУР. Він зазначив, що «на сьогодні встановлено дані про 161 члена оунівського підпілля, з яких 15 вихідців із Західної України, що прибули в складі похідної групи, а інші – місцеві жителі. Перші члени ОУН у Запоріжжі з’явилися 8 серпня 1941 р., а останній член ОУН “Бом” був заарештований у травні 1950 року в районному центрі Ногайськ (тепер — Приморськ)».

У повідомленні Олександра ДОБРОВОЛЬСЬКОГО з Донецька вказано: «Перші підпільники ОУН на Донбасі з’явилися ще в 1940 році. За підрахунками дослідників, кількість учасників оунівського руху, народжених у Донецькій області, становила приблизно половину від загалу всієї організації на Донеччині. Вихідці з Галичини та Волині складали близько 10%. Приблизно 40% підпільників ОУН – вихідці із Центральної України. Останнім членом ОУН можна вважати пропагандиста М.Янковського, заарештованого у Дзержинську 1958 року».

Про діяльність ОУН на Сумщині повідомив Олександр ВОВК. «Кількість членства ОУН на Сумщині становила кількасот осіб. Важливо, що з приходом радянської влади діяльність націоналістичного підпілля не припинилася і тривала до кінця 1940-х років», - зазначив історик.

Співробітник Галузевого державного архіву СБУ к.і.н. Олександр ІЩУК представив на слуханнях унікальні документи, що висвітлюють діяльність ОУН на Півдні та Сході України. «У ГДА СБУ і в архівах обласних управлінь, - наголосив О.ІЩУК, — збереглися тисячі унікальних документів, у яких міститься інформація про діяльність ОУН у Східній, Центральній та Південній Україні в 1941—1955 рр.».