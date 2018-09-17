Синоптики дали прогноз погоди на осінь в Україні та розповіли, коли чекати перших заморозків (відео)
Літо триває п'ятий місяць, але у вересні все завершиться, кажуть синоптики. Весь жовтень, за їхніми прогнозами, буде вологим і прохолодним.
На жовтень припадуть й перші нічні заморозки, йдеться у сюжеті "Фактів".
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"Весь жовтень сирий і прохолодний. Починаючи з 15 числа, це взагалі холод - це +9, +12...+14 градусів. У листопаді очікується чотири підходи морозів (максимум -7...-8 градусів), чотири - відлиги", - говорить народний синоптик Леонід Горбань.
Листопад, як очікується, буде холодним і з дощем. Сніг буде падати, але не лежатиме довго. У листопаді будуть й перші справжні морози.
Раніше синоптики прогнозували, що нинішня осінь буде без особливих сюрпризів, часто за температурними показниками буде нагадувати про літо, а по-зимовому суворою стане лише наприкінці листопада.