Синоптики дали прогноз погоди на осінь в Україні та розповіли, коли чекати перших заморозків (відео)

За прогнозами синоптиків, з 17 по 22 вересня до України повернеться тепла літня погода.

Літо триває п'ятий місяць, але у вересні все завершиться, кажуть синоптики. Весь жовтень, за їхніми прогнозами, буде вологим і прохолодним.

На жовтень припадуть й перші нічні заморозки, йдеться у сюжеті "Фактів".

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"Весь жовтень сирий і прохолодний. Починаючи з 15 числа, це взагалі холод - це +9, +12...+14 градусів. У листопаді очікується чотири підходи морозів (максимум -7...-8 градусів), чотири - відлиги", - говорить народний синоптик Леонід Горбань.

Листопад, як очікується, буде холодним і з дощем. Сніг буде падати, але не лежатиме довго. У листопаді будуть й перші справжні морози.

Раніше синоптики прогнозували, що нинішня осінь буде без особливих сюрпризів, часто за температурними показниками буде нагадувати про літо, а по-зимовому суворою стане лише наприкінці листопада.