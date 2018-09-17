У поліції розповіли про драматичне засідання суду щодо вбивства "Сармата": підозрюваний бився головою об стіну

38-річний підозрюваний, уродженець Донецької області, приватний підприємець, власник декількох розважальних клубів в Донецькій та Запорізький областях був заарештований.

Сьогодні суддя Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя обрав міру запобіжного заходу одному із підозрюваних в організації навмисного вбивства ветерана АТО Віталія Олешка (Сармата) – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

«А до цього протягом розгляду подання слідчого в судовому засіданні чого тільки не було: безперервні виклики швидкої допомоги, неправдиве повідомлення щодо мінування будівлі суду. Коли і це не допомогло, підозрюваний на очах присутніх почав битися головою об стіну. Судовий розгляд з перервою тривав практично зранку до самого вечора», – повідомив Аброськін.

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Зрештою 38-річний підозрюваний, уродженець Донецької області, приватний підприємець, власник декількох розважальних клубів в Донецькій та Запорізький областях був заарештований.

«До речі, його захищали відразу чотири адвокати: один - з Донеччини, решта - з Дніпропетровщини», – додав заступник голови НПУ.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю 31 липня.

Того ж дня поліцейські затримали чотирьох колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві.

Поліція відпрацьовує кілька версій вбивства, зокрема, з політичних мотивів, на побутовому грунті або ж через бізнес-конфлікт.

3 серпня суд у Бердянську постановив заарештувати чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка: Артема Матюшина, Олександра Обухова, Максима Владіміренкова і Миколу Ломаку на 60 діб без права на внесення застави. За версією слідства, саме Матюшин стріляв в Олешка. Підозрюваний також є учасником АТО, служив в батальйоні «Торнадо».