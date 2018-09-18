Стало відомо, чому в Києві вивісили прапор "ДНР" (фото, відео)

Журналісти заспокоїли користувачів мережі: у столиці просто знімають фільм про трагедію в Іловайську, тому на будівлі й вивісили прапор "ДНР".

На одній з будівель столиці у районі метро "Лісова" помітили прапор самопроголошеної "ДНР".

У вівторок, 18 вересня, знімок розійшовся соцмережами, користувачі почали шукати "зраду". Але з'ясувалося, що в Києві проходять зйомки фільму про "Іловайський котел".

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"Київ. Околиця міста. Тут в одній з промзон висить прапор так званої "Донецької народної республіки". Це не диверсія. Тут знімають фільм про Іловайську трагедію. І саме цю ганчірку, кажуть реквізитори, знайти було найважче. Адже з окупованої території не завезеш – небезпечно. А друкувати у Києві це друкарні відмовлялися. І тоді знімальна група й друкарні знайшли компроміс. І на кожній такій ганчірці написали "Смерть москалям! Негайно!" - йдеться у сюжеті ТСН.

Раніше знімок прапора невизнаної республіки бойовиків «ДНР», який несподівано з'явився на одній з будівель у Києві, опублікували в Telegram-каналі про столичне життя.