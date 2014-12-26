"Влада" окупованого Криму визнала невигідним перекидання води на півострів з Кубані

Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив голова так званого Державного комітету Криму з водного господарства і меліорації Ігор Вайль, передає агентство е-Крим.

За словами Вайля, технічно реалізувати такий проект можливо, однак є ряд причин, з яких це робити невигідно і необгрунтовано.

По-перше, річка Кубань не має достатнього ресурсу для забезпечення потреби Криму водою, і вже сьогодні її використання на 20% перевищує норму.

По-друге, тарифи на воду у Криму на сьогодні економічно необґрунтовані, а будівництво трубопроводу для перекидання води з материка збільшить їх в рази.

Читайте такожУ Росії визнали, що в 2015 році Крим чекає нестача питної водиУ-третіх, Північно-Кримський канал був побудований з нахилом у бік Кубані, що ускладнює можливість транспортування по ньому води у зворотний бік. Для того, щоб це було можливо, необхідно реконструювати дев'ять насосних станцій, щоб вони качали воду назад, подібні витрати, за словами Вайля, обчислюються мільярдами.

Крім того, географічно Крим знаходиться вище Кубані на 23-25 метрів, що також створить складнощі при перекачуванні води.

«Всі ці питання були ретельно опрацьовані нашими фахівцями спільно з фахівцями кубанської сторони, і хочу вам сказати, що це не варіант», - заявив представник місцевої "влади".

Також відомо, що раніше ініціатива подачі води в Крим з Дону була визнана нереалізованою через відсутність необхідного обсягу води в річці.