У Донецькій області потрібно законсервувати 25% шахт

У Донецькій області сьогодні необхідно законсервувати близько 25% нерентабельних шахт.

Про це на прес-конференції повідомив голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Разом із тим, він заявив, що в Україні "досі немає закону про ліквідацію вугледобувних підприємств, немає норм, немає правил". В.ЛОГВИНЕНКО підкреслив, що нерентабельні шахти треба не просто закривати, їх треба консервувати, враховуючи, перш за все, можливі гідрогеологічні наслідки. За його словами, за останні 10 років у країні витрачені величезні державні гроші, але "практично жодного підприємства не змогли закрити", хоча вважаємо закритими 28 шахт.

"У нас сьогодні достатньо серйозна ситуація, серйозні гідрогеологічні наслідки по шахтах, які не працюють", - зауважив губернатор. Він пояснив, що "понад сто років тільки на території області ми поступово знижували рівень підземних вод, але зараз шахти виробили свій ресурс, немає запасів, і на який рівень потрібно тепер повернути підземні води, ніхто не знає". В.ЛОГВИНЕНКО висловив занепокоєння тим, “як в цьому випадку покажуть себе десятки тисяч кілометрів шахтних виробок, яким чином це пройде, чи буде деформація, чи не буде?". За словами губернатора, він з 2000 року займається цією проблемою, і "до цих пір не одержав відповіді". "У нас в країні на сьогодні є трохи більше 10 фахівців-гідрогеологів. Хіба це не тема науки?", - спитав В.ЛОГВИНЕНКО.