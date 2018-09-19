Суд засудив до 9 років в'язниці військового, який зарізав чоловіка в черзі на маршрутку в Києві

Захисники військового мають намір оскаржувати рішення суду, щоб пом'якшити вирок.

Військового 72-ї бригади Збройних сил Дмитра Балабуху, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро "Чернігівська", суд засудив до 9 років в'язниці.

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"Рішення суду щодо Дмитра Балабухи - 9 років", - йдеться в повідомленні на сторінці організації С14 у Facebook.

Крім того, суд позбавив Балабуху звання молодшого лейтенанта, а також зобов'язав його виплатити майже 61 тисячу гривень судових витрат, 550 тисяч гривень компенсації родині вбитого. Також Балабуха має щомісяця виплачувати по 1300 гривень на кожну дитину вбитого до досягнення ними повноліття.

Наголошується, що захист військового має намір подати апеляцію, щоб пом'якшити вирок.

Як повідомляв УНІАН, вдень 10 лютого біля станції метро "Чернігівська" у Києві між Русланом Юрченко і 28-річним молодшим лейтенантом 72-ї бригади Збройних сил Дмитром Балабухою виник спір в черзі на маршрутку – один з них намагався пройти без черги.

Після цього Балабуха пішов в найближчий магазин, купив кухонний ніж, повернувся і вдарив ножем Юрченка. Від отриманих травм Юрченко помер. Через деякий час на вулиці Мурманській поліцейські при поверхневому огляді знайшли у Балабухи ніж, він зізнався в нападі.