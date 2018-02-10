У Києві на зупинці зарізали чоловіка через чергу на маршрутку (відео)

Чоловік, який хотів зайти в маршрутку без черги, вбив того, хто зробив йому зауваження з цього поподу.

У Києві біля метро "Чернігівська" вбили чоловіка. Злочин стався прямо на зупинці громадського транспорту.

Читайте такожКривава різанина у Києві: з'явилися подробиці вбивства військового (фото)Суперечка між двома чоловіками виникла в черзі на маршрутку – один з них намагався пройти без черги, а йому зробили зауваження. Після чого він пішов у магазин, купив кухонний ніж, повернувся і завдав опоненту кілька ударів ножем. Коли приїхали медики, то лише констатували смерть пораненого, передає ТСН.

Вбивцю затримали через кілька годин, коли екіпаж поліції помітив молодого чоловіка, схожого за прикметами. Під час огляду той сам розповів, що має при собі ножа і зізнався у скоєному.