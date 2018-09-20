Біля Ради 500 активістів вимагають ухвалити закон про захист прав іноземних добровольців (фоторепортаж)

Вони вимагають спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземців, які воювали на боці України та заборонити видачу ветеранів АТО Росії.

Більшість активістів тримають символіку партії “Національний корпус” та громадської організації “Національні дружини”. Також деякі учасники акції мають символіку ВО “Свобода” та “Карпатської січі”.

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На площі Конституції біля Верховної Ради близько 500 осіб вимагають ухвалити закон щодо захисту прав іноземних добровольців.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу вимагають ухвалити законопроект №3433, що передбачає спрощену процедуру отримання українського громадянства воїнами АТО-іноземцями та встановлення мораторію на видачу ветеранів АТО іноземним державам (зокрема, РФ) та міграційну амністію.

Також активісти вимагають звільнити працівників Генпрокуратури, які видали за запитом ФСБ Росії інгуша Тимура Тумгоєва.

Більшість активістів тримають символіку партії “Національний корпус” та громадської організації “Національні дружини”. Також деякі учасники акції мають символіку ВО “Свобода” та “Карпатської січі”.

Наразі акція проходить без грубих порушень порядку. На вході на площу Конституції співробітники поліції вибірково оглядають речі людей, які намагаються потрапити на акцію.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Україна за рішенням ГПУ видала Росії уродженця Інгушетії Тумгоєва, який обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, що структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки.

У ГПУ наголосили, що екстрадиція відбулася з додержанням вимог українського законодавства та міжнародних договорів.

Таке рішення обурило активістів та правозахисників, які заявили, що Тумгоєв як доброволець брав участь в АТО на Донбасі.