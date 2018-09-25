На Львівщині через страйк польських прикордонників у чергах в пунктах пропуску застрягли понад 800 автомобілів

На українсько-польському кордоні утворились черги з 400 легкових та 460 вантажних автомобілів.

На Львівщині через тихий страйк польських прикордонників у п’ятьох пунктах пропуску утворились черги з 860 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

«Сьогодні, 25 вересня, станом на 12.00 у пунктах пропуску Львівської області на українсько-польському кордоні утворились черги загалом з 400 легкових та 460 вантажних автомобілів», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Польщі попередили про можливі черги на кордонах через страйк прикордонників

Зазначається, що найбільші черги зібрались у пропускних пунктах «Рава-Руська – Гребенне» (150 пасажирських та 90 вантажних транспортних засобів), «Краковець-Корчова» (120 пасажирських та 210 вантажних) та «Шегині – Медика» (80 пасажирських та 160 вантажних). Значно менше накопичення транспортних засобів спостерігається у пунктах пропуску «Грушів – Будомеж» (30 пасажирських) та «Смільниця – Кросценко» (20 пасажирських). У пункті пропуску «Угринiв – Долгобичув» черг немає.

За даними відомства, однією з причин накопичення транспортних засобів є так званий тихий страйк польських контрольних служб на кордоні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники польської Прикордонної служби, серед іншого, вимагають збільшення зарплат.

У жовтні відбудеться всепольська демонстрація співробітників силових структур, а якщо уряд не поступиться – черговим етапом буде італійський страйк. Неофіційно прикордонники вказують, що коли дійде до італійського страйку, польсько-український кордон, фактично, буде паралізований.