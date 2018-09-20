Прикордонна служба Польщі готує страйк, який паралізує кордон з Україною

До протесту готуються силові та воєнізовані служби по всій Польщі. Серед них є також співробітники Прикордонної служби, які, серед іншого, вимагають збільшення зарплат.

Працівники Прикордонної служби Польщі почнуть італійський страйк, якщо уряд не виконає їхніх умов. У такому разі час перетину польсько-українського кордону може становити не до шести годин, як є зараз, а цілу добу.

Про це пише Gazeta Wyborcza, передає "Європейська правда". "Рух на польсько-українському кордоні зростає нечуваними темпами. З січня по серпень поточного року його перетнуло майже 14,5 мільйонів осіб. Уже сьогодні ситуація на польсько-українському кордоні погана, натомість справжня катастрофа лише попереду", – йдеться у матеріалі.

Читайте такожСуд поновив Амосову на посаді ректора медвишу імені Богомольця (документ)

До протесту готуються силові та воєнізовані служби по всій Польщі. Серед них є також співробітники Прикордонної служби, які, серед іншого, вимагають збільшення зарплат. План протестів вже розроблений. У жовтні відбудеться всепольська демонстрація співробітників цих структур, а якщо уряд не поступиться – черговим етапом буде італійський страйк.

Неофіційно прикордонники вказують, що коли дійде до італійського страйку, польсько-український кордон, фактично, буде паралізований.

Міністерство внутрішніх справ на запитання про те, що зробить у випадку зупинки руху на кородоні, конкретної відповіді не дало.

Нагадаємо, італійський страйк полягає у неповному або частковому виконанні своїх обов'язків з боку працівників.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня профспілки працівників структур, підпорядкованих МВС Польщі, попередили про можливі проблеми в міжнародних перевезеннях.