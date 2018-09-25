Активісти вимагають від влади РФ розслідувати справи зниклих в окупованому Криму (відео)
20:15, 25 вересня 2018Суспільство
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Під посольством Російської Федерації в Києві інсталяцією показали, як Кремль залякує активістів в анексованому Криму.
Активісти встановили інсталяцію біля посольства РФ \ КиевВласть
Як після анексії півострова розслідують справи зниклих активістів - сьогодні показали під стінами російського посольства у Києві.
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На паркані перед дипустановою розвісили теки з іменами викрадених людей. Від початку анексії Криму на півострові викрадено 44 людини, доля 15-х досі невідома.
Такі акції під посольством проводять щомісяця. Активісти кажуть, що мета Кремля залякати людей в Криму.
Активісти вимагають від російської влади розслідувати справи зниклих у Криму
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