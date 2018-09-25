Активісти вимагають від влади РФ розслідувати справи зниклих в окупованому Криму (відео)

Під посольством Російської Федерації в Києві інсталяцією показали, як Кремль залякує активістів в анексованому Криму.

Як після анексії півострова розслідують справи зниклих активістів - сьогодні показали під стінами російського посольства у Києві.

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На паркані перед дипустановою розвісили теки з іменами викрадених людей. Від початку анексії Криму на півострові викрадено 44 людини, доля 15-х досі невідома.

Такі акції під посольством проводять щомісяця. Активісти кажуть, що мета Кремля залякати людей в Криму.