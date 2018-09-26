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Одеські активісти вважають затриманих за напад на Михайлика "цапами-відбувайлами" (відео)

09:57, 26 вересня 2018
Суспільство
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У Михайлика стріляли у вихідні / фото Думская

Як йдеться в сюжеті ТСН, поліція в цьому злочині підозрює трьох громадян Грузії, які давно живуть в Одесі. Про них відомо, що їхні мобілки зафіксували на місці нападу, а самі чоловіки сиділи в одному авто.

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В Олега Михайлика, який бореться в Одесі з незаконними забудовами, стріляли у вихідні. Нині чоловік у лікарні. За словами прокурорів, у затриманих вилучили зброю, якою стріляли у активіста. Один із підозрюваних прикутий до інвалідного візка унаслідок давньої аварії, після допиту через загострення хвороби його доставили у лікарню. Двоє інших підозрюваних знаходяться під вартою.

Активісти слідчим не вірять. «На нас почали виходити родичі цих людей. Кажуть: так, вони дійсно представники якогось кримінала, але це «барсеточники», «домушники», однак вони не наймані вбивці. Тому ми із сумнівом щонайменше ставимося до цієї інформації», – каже товариш Михайлика Ігор Бичков.

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Теги: #Одеса#активісти