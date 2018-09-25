В Одесі затримали трьох підозрюваних у замаху на активіста Михайлика – джерело (відео)

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, за попередніми даними, вони є громадянами Грузії.

В Одесі затримано трьох підозрюваних у замаху на відомого громадського активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, який отримав 22 вересня тяжке вогнепальне поранення.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах регіону.

Зазначається, що затримано трьох молодих чоловіків, які, за попередніми даними, є громадянами Грузії. В одного з них нібито вилучено зброю, з якої стріляли.

На цей час двоє підозрюваних перебувають у Приморському відділі поліції, ще один - у міській клінічній лікарні №1, куди його доставлено з поліції в зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

За даними джерела, підозрюваних, які заперечують свою причетність до замаху, вирахували за мобільними телефонами.

У лікарні зараз перебуває консул Грузії в Одесі.

У Головному управлінні Нацполіії в Одеській області цю інформацію коментувати відмовились, пославшись на заборону керівництва главку.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітки. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, яка застрягла в грудній клітці, вирішили поки що не вилучати.

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на Михайлика. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Правое дело», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкту, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні відносини, п'ята - злочин скоєно з хуліганських спонукань.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ситуація в Одеській області, зокрема з нападами на активістів, буде проаналізована на спільній координаційній раді правоохоронних органів у першій декаді жовтня.

Водночас заступник директора Департаменту комунікацій МВС України Вікторія Навроцька повідомила, що в Одеській області з 25 вересня починається оперативне відпрацювання, створюється постійна моніторингова група щодо роботи громадських організацій. Також у рамках посилення заходів безпеки в регіоні працюватимуть спільні групи патрулювання співробітників поліції і військовослужбовців Національної гвардії України.