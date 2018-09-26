Стало відомо, куди їхала помічена поблизу Закарпаття колона військової техніки (відео)
У Закарпатському обласному військовому комісаріаті підтвердили факт пересування військової техніки в бік Закарпаття. Вона візьме участь у навчаннях "Козацька воля - 2018".
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У "Мукачево.net" зазначили, що деякі ЗМІ "підхопили" відео з цією технікою, а після нього у статтях згадували про складну ситуацію у відносинах з Угорщиною.
Раніше у мережі з'явилося відео, як військовослужбовці та безліч одиниць техніки наближаються до Закарпаття зі сторони Старосамбірщини, що на Львівщині.
Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) попередили, що збиватимуть безпілотні літальні апарати (БПЛА) помічені в районі проведення військових навчань «Козацька воля-2018».