До Закарпаття рухається колона військової техніки (фото)
13:37, 25 вересня 2018Суспільство
3489 0
Колона їде зі сторони Львівської області.
На Закарпаття їде військова техніка \ Анна Кульчицька
Військовослужбовці та безліч одиниць техніки наближаються до Закарпаття зі сторони Старосамбірщини, що на Львівщині.
Відповідною інформацією в спільноті Моя Старосамбірщина, поділилася журналіст Анна Кульчицька.
Колона техніки їде з боку Львівщини \ Анна Кульчицька
"Старосамбірщина, в бік Закарпаття пішла колона військових" - йдеться в повідомленні.
В Україні стартують найбільші міжнародні військові навчання Rapid Trident \ Анна Кульчицька
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter