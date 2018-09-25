До Закарпаття рухається колона військової техніки (фото)

Колона їде зі сторони Львівської області.

Військовослужбовці та безліч одиниць техніки наближаються до Закарпаття зі сторони Старосамбірщини, що на Львівщині. Відповідною інформацією в спільноті Моя Старосамбірщина, поділилася журналіст Анна Кульчицька. "Старосамбірщина, в бік Закарпаття пішла колона військових" - йдеться в повідомленні.

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