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До Закарпаття рухається колона військової техніки (фото)

13:37, 25 вересня 2018
Суспільство
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На Закарпаття їде військова техніка \ Анна Кульчицька

Відповідною інформацією в спільноті Моя Старосамбірщина, поділилася журналіст Анна Кульчицька.

Колона техніки їде з боку Львівщини \ Анна Кульчицька

"Старосамбірщина, в бік Закарпаття пішла колона військових" - йдеться в повідомленні.

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Теги: #військові#Закарпаття#техніка