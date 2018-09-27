У ЗСУ розповіли про підстави для відстрочки від служби в армії

Існує понад 20 підстав для надання відстрочок і ще низка - для звільнення від проходження строкової військової служби.

У Збройних силах України нагадали про підстави, за яких особа може отримати відстрочку від призову на строкову військову службу.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу начальник відділу комплектування і призову - заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Валерій Дендебера нагадав, що здійснення і організація призову покладається на державні адміністрації у взаємодії з військовими комісаріатами.

"Рішення, яке приймає призовна комісія, є колегіальним. Є такі підстави, внаслідок яких передаються відповідні матеріали на призовників, які порушують вимоги законодавства в частині, що стосується військового віку призовників. Це розшук, затримання і доставка у військовий комісаріат зазначеного правопорушника для складання адмінпротоколу, - якщо це відбувається в перший або другий раз і не має ніяких обтяжуючих наслідків", - сказав він.

Водночас, представник ЗСУ зауважив, що у випадку, коли це злісне порушення, є доказова база, то наступає кримінальна відповідальність - до 3 років обмеження волі.

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"На сьогоднішній день наша держава, мабуть, найдемократичніша щодо надання відстрочок від призову на строкову військову службу. Понад 20 підстав надання відстрочок і понад 7 підстав взагалі звільнення від проходження строкової військової служби", - зазначив Дендебера.

Крім того, він нагадав, що у випадку, якщо немає однієї з цих передбачених законодавством підстав, то за клопотанням районних, міських призовних комісій обласна призовна комісія може ухвалити рішення та надати відстрочку, яка трактується "в інших випадках, не передбачених нормою закону".

Представник ЗСУ пояснив, що особа має 10 днів з часу набрання чинності норми указу президента, тобто, до 10 жовтня, на те, щоб самостійно прибути до військового комісаріату.

"З необхідними документами, якщо ви вважаєте, що є певні вади за станом здоров'я, для цього і залучаються лікарі-спеціалісти - для більш поглибленого вивчення стану здоров'я. Або якщо у вас є відповідні підтверджуючі документи, що ваш призов ускладнить сімейний стан, - в таких випадках також приймаються відповідні рішення", - додав Дендебера.

Як повідомляв УНІАН, протягом жовтня-грудня, у рамках осіннього призову громадян на строкову військову службу, планується призвати та направити до військ 17 тисяч 960 осіб: до ЗСУ - 9 тис. 10 осіб, до Національної гвардії - 6 тис. 500 осіб, до Державної прикордонної служби - 1 тис. 550 осіб і до Державної спеціалізованої служби транспорту - 900 осіб.

Робота призовних комісій всіх рівнів спланована з 1 жовтня по 30 грудня. Відправки команд молодого поповнення до військових частин розпочнуться з 8 жовтня та завершаться 28 грудня.