У Білорусі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. Троє людей загинули.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

За даними Посольства України в Республіці Білорусь, дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували з Росії в Україну, сталася сьогодні, 30 грудня, в районі населеного пункту Житковичі Гомельської області.

«Мікроавтобус, у якому перебували 12 пасажирів, серед яких 11 громадян України та 1 громадянка Російської Федерації, зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП троє осіб загинули, четверо отримали тяжкі травми, п’ятеро – травми середньої тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Поранені доставлені у відділення швидкої допомоги місцевого медичного закладу.

На місце пригоди виїхав співробітник Посольства України в Республіці Білорусь. Справа перебуває на особливому контролі МЗС України.

Посольством України в Республіки Білорусь вживаються заходи в контексті забезпечення належного консульського супроводу справи, зазначили в МЗС.