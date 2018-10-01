Після отримання Україною автокефалії розпочнеться "усунення" УПЦ МП з релігійного життя – експерт

Релігієзнавець зазнаив, що двоє екзархів Константинополя вже активно працюють в Україні.

Томос від Вселенського патріархату Українська помісна православна церква може отримати 9-11 жовтня 2018 року

Про це у неділю, 30 вересня 2018 року, український історик та релігієзнавець Ростислав Мартинюк заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Томос, за перевіреними даними, має бути оголошено на синаксі, котрий відбудеться на Фанарі в Стамбулі з 9 по 11 жовтня. Відповідно, двоє екзархів Константинополя вже активно працюють в Україні. Всі документи, всі формальності дотримано. Вони поїдуть до Стамбула на це засідання й за підсумком їхнього звіту, цих двох екзархів, які зараз вже працюють в Києві, це вже буде остання крапка. І патріарх може оголосити надання Томосу. Безпосередньо", - пояснив він.

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Разом з тим, експерт не виключив, що надання Томосу "може перенестися на листопад, на грудень".

"Але точно цього року", - додав він.

Після отримання Україною автокефалії, зазначив при цьому Мартинюк, розпочнеться усунення УПЦ МП з релігійного життя країни.

"Ми маємо велику структуру Московської патріархії в Україні, існування якої сьогодні поставлено під знак питання, оскільки ми отримуємо Томос від Константинопольської патріархії, яка визнає автокефалію Української церкви. І, відповідно, структури Московської патріархії, які домінували всі ці 25-30 років в Україні, вони будуть в той чи інший спосіб усуватися. І з релігійного, і з публічного, і з будь-якого поля іншого", - наголосив релігієзнавець.