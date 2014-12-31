За добу в зоні АТО загиблих немає, поранено одного військового

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСили АТО знищили диверсійну групу бойовиків поблизу села Піски"За останню добу внаслідок провокаційних обстрілів жоден військовослужбовець не загинув і лише один отримав поранення", - сказав Лисенко.