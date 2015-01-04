За добу в зоні АТО поранені троє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційного центру РНБО Володимир Польовий.

«За останню добу загиблих серед українських військовослужбовців немає. Трьох поранено», - повідомив Польовий.

Читайте такожУ Станиці Луганській тривають бої між силами АТО та бойовиками – МоскальПри цьому він зазначив, що ситуація в зоні АТО принципово не змінилася. Українські військовослужбовці адекватно реагують на провокації бойовиків.

«Однак найбільш деструктивний чинник - нарощування російської військової присутності на окупованій території Донбасу», - підкреслив Польовий.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру АТО, бойовики минулої ночі 10 разів обстріляли позиції українських військових.