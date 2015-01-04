Бойовики продають гуманітарку з Росії на ринках Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив заступник керівника Інформаційного центру РНБО Володимир Польовий.

«Ми очікуємо прибуття 11-го так званого «гуманітарного конвою» з Російської Федерації. При цьому, за оперативною інформацією, на ринках Донецька фіксуються факти торгівлі предметами зі складу гуманітарної допомоги, яка нібито прийшла раніше з Російської Федерації, - сказав Польовий. - Це може говорити про те, що вантажі невійськового призначення, які приходять на Донбас з Росії, служать засобом особистого збагачення для лідерів терористів».

Читайте такожРосія своїми "гумконвоями" порушує міжнародне право - Московський Червоний Хрест Як повідомляв УНІАН, Росія направила на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу вже 10 так званих «гуманітарних конвоїв», останній - 21 грудня.

У РНБО України заявляли, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля, а також тіла вбитих в Україні російських солдатів.

Сьогодні МНС Росії відправило на Донбас черговий, 11-й так званий «гуманітарний конвой». Колона вийшла з Ногінського рятувального центру МНС вранці і прибуде на Донбас імовірно 8 січня.