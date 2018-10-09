Через вибухи на Чернігівщині понад 60 осіб звернулися до лікарень

Люди скаржаться на погане самопочуття через дим.

Через вибухи на Чернігівщині до лікарень зі скаргами на погане самопочуття звернулися 63 особи.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівській облдержадміністрації.

В ОДА зауважили, що медики не ведуть статистику, а більше зосереджені на наданні необхідної допомоги. Постраждалих внаслідок вибухів на військових складах в Ічні наразі немає.

Читайте такожВибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині: з'явилися моторошні відео, зняті очевидцями

"Вже евакуйовано пацієнтів Ічнянської районної лікарні, 30 лежачих хворих перевезені до лікарні в Парафіївці. Також оперативно вирішені питання евакуації маломобільних груп населення", - додали в ОДА.

У Ніжинській та Прилуцькій міських лікарнях розгорнуто по 100 ліжок для надання екстреної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області стався вибух, що спричинив пожежу. Її масштаби уточнюються. Відомо, що територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га.

Читайте такожЖурналіст: вибухи в Ічні сталися через диверсію РФ, ще три великих арсенали знаходяться під загрозою

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС. У прилеглих областях приведено у готовність 23 пожежні розрахунки. Сформовано зведений загін у складі 27 одиниць техніки та 115 осіб. Приведено у готовність 7 пожежних потягів.

За фактами вибухів військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).