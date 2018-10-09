Прокуратура розслідує вибухи боєприпасів на Чернігівщині як службову недбалість
Військова прокуратура Центрального регіону відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на території військового арсеналу поблизу міста Ічня на Чернігівщині.
Як повідомили у прес-службі прокуратури, провадження відкрито за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану".
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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Зазначається, що досудове розслідування доручено слідчому відділу Управління СБ України в Чернігівській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області стався вибух, що спричинив пожежу. Її масштаби уточнюються. Відомо, що територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.
Із зони можливого ураження евакуйовано близько 10 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.