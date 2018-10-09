Прокуратура розслідує вибухи боєприпасів на Чернігівщині як службову недбалість

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Військова прокуратура Центрального регіону відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на території військового арсеналу поблизу міста Ічня на Чернігівщині.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, провадження відкрито за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану".

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Зазначається, що досудове розслідування доручено слідчому відділу Управління СБ України в Чернігівській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області стався вибух, що спричинив пожежу. Її масштаби уточнюються. Відомо, що територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Із зони можливого ураження евакуйовано близько 10 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.