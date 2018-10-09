Український фільм "Донбас" став претендентом на "Оскар" (відео)

Номінантів на "Оскар" оголосять 22 січня.

Український фільм режисера Сергія Лозниці "Донбас" потрапив до числа претендентів на премію "Оскар" як найкращий фільм іноземною мовою.

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Про це повідомляє Український оскарівський комітет на своїй сторінці в Facebook.

"Американська кіноакадемія оголосила список країн, які пройшли кваліфікацію на участь у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". У цьому році це 87 країн. Україна бере участь з фільмом Сергія Лозниці "Донбас". Номінанти будуть оголошені 22 січня", - йдеться у повідомленні.

Раніше в мережі був опублікований офіційний український трейлер драми Сергія Лозниці Донбас - картини, яку український оскарівський комітет обрав як національного претендента на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою.