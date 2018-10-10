Генштаб ЗСУ посилив охорону складів та арсеналів боєприпасів на всій території України

Відповідні заходи проведені за наказом начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

Генеральний штаб Збройних сил України посилив охорону та оборону складів та арсеналів боєприпасів на всій території України.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

"За наказом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка посилено охорону та оборону складів і арсеналів зберігання боєприпасів на всій території України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що станом на 07.00 продовжуються заходи локалізації та ліквідації надзвичайної події на 6-му арсеналі біля Ічні на Чернігівщині.

На місці події у цілодобовому режимі продовжує працювати оперативний штаб ЗСУ з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ситуація контрольована.

Також, як повідомили у відомстві, додатково до вже наявної спеціальної інженерної та пожежної техніки заплановане прибуття ще трьох пожежних танків на територію 6-го арсеналу.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня о 03:30 на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Наразі проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області, тривають евакуаційні заходи. Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

Продовжуються проводитися відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону України.