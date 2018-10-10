ДСНС: на арсеналі біля Ічні тривають "вибухи різної інтенсивності"

Наразі евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб з м. Ічня та 30 прилеглих населених пунктів, що знаходяться у 16-ти кілометровій зоні.

Станом на 7 годину 10 жовтня підрозділами ДСНС ліквідовано 5 пожеж за межами арсеналу, що виникли внаслідок влучання боєприпасів, у м. Ічня, у с. Августівка.

Як повідомляє прес-центр ДСНС, на даний час на території військового складу спостерігаються вибухи різної інтенсивності.

В резерві знаходяться 7 пожежних потягів на залізничних станціях Прилуки, Конотоп, Ніжин, Київ-пасажирський, Дарниця, Полтава та Кагамлицька.

Читайте такожНа Чернігівщині вибухають склади з боєприпасами: здійснюється евакуація (фото, відео)

«Після зменшення інтенсивності вибухів сили і засоби ДСНС розпочнуть виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На даний час інформації щодо загиблих та постраждалого населення внаслідок надзвичайної ситуації на території військового складу не надходило», – йдеться в повідомленні.

Наразі евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб з м. Ічня та 30 прилеглих населених пунктів, що знаходяться у 16-ти кілометровій зоні.

До центральної районної лікарні евакуйовано 163 хворих до лікувальних закладів смт Парафіївка.

Для прийому евакуйованих підготовлено 18 прийомних пунктів у приміщеннях шкіл, будинків культури та інших закладів Ічнянського (10 пунктів), Прилуцького (4 пункти), Бахмацького (2 пункти), Ніжинського (1 пункт) районів та м. Прилуки (1 пункт).

В 11 евакуаційних пунктах розміщено 2 тис. 277 осіб, із них 256 дітей. У пунктах прийому організовано харчування евакуйованого населення, надається медична та психологічна допомога.

Евакуаційні заходи тривають.

Для запобігання надзвичайних ситуацій у населених пунктах поблизу складу органами влади відключено від газопостачання місто Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району, тимчасово припинено рух потягів через станцію Ічня, спрямовано автомобільний транспорт в об’їзд зони надзвичайної ситуації, закрито повітряний простір у радіусі 30 км.