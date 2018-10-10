В Україні затримали британця, засудженого до 8 років в'язниці за шахрайство

56-річний, раніше судимий, чоловік протягом 2007-2013 років вчиняв шахрайські дії на території Великої Британії.

Працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали засудженого за шахрайство громадянина Великої Британії.

Як повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України, 56-річний, раніше судимий, чоловік протягом 2007-2013 років вчиняв шахрайські дії на території Великої Британії. Загальна сума збитків від злочинних дій зловмисника становить понад 75 тисяч фунтів стерлінгів.

Британські правоохоронці розшукували його з 2015 року. Так, у березні 2015 року англійський суд заочно виніс рішення щодо позбавлення його волі строком на вісім років. У березні 2018 року його оголосили у міжнародний розшук.

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У серпні 2016 року представники Національного агентства з боротьби зі злочинами Посольства Великої Британії в Україні звернулися по допомогу до працівників Департаменту карного розшуку Нацполіції України. Британські колеги повідомили, що засуджений, ймовірно, перебуває на території України.

«З’ясувалося, чоловік переїхав до Києва ще у 2014 році та разом із дружиною-громадянкою України проживав у орендованій квартирі. Аби заплутати поліцейських та приховатися від них, він постійно змінював місця проживання», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначили у поліції, пошуки були ускладнені тим, що іноземець вів відособлений спосіб життя, не контактував з оточуючими.

Поліцейським вдалось встановити місце мешкання зловмисника, і 8 жовтня його затримали. Нині вирішується питання щодо екстрадиційного арешту іноземця.

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