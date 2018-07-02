У Франції засуджений на 25 років рецидивіст утік із в'язниці на вертольоті

Разом із вертольотом злочинці захопили і пілота, якого відпустили після виконання свого плану.

У французькому департаменті Сена і Марна (регіон Іль-де-Франс) засуджений на 25 років рецидивіст Редуан Фаїд вдруге здійснив втечу з в'язниці.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на французькі та американські ЗМІ.

У неділю близько полудня його спільникам вдалося посадити вертоліт в єдиному місці на території в'язниці, яке не було закрито зверху спеціальною сіткою.

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Втеча тривала кілька хвилин, спільники Фаїда були добре озброєні, застосували відволікаючі дії і димові шашки.

Разом із вертольотом злочинці захопили і пілота, якого відпустили після виконання свого плану.

Вертоліт приземлився між аеропортами Шарль-де-Голль і Ле-Бурже. Злочинці зникли на машині. Поліція веде пошук.

Першу втечу Редуан Фаїд, якому нині 46 років, здійснив у 2013 році. Тоді він взяв у заручники охоронців, підірвав ворота динамітом і виїхав із території в'язниці на машині. Йому вдалося ховатися шість тижнів.

Редуан Фаїд отримав перший тюремний термін в 90-х роках за пограбування інкасаторів і банків. Після умовно-дострокового звільнення він здійснив повторне пограбування і застрелив співробітницю поліції. Апеляційний суд засудив його до 25 років позбавлення волі.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Полтавщині поліція розшукує особливо небезпечного ймовірно озброєного злочинця, який втік із залу Миргородського районного суду.