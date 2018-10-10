ЮНЕСКО оголосило про початок прямого моніторингу ситуації в окупованому Криму (відео)

У жовтні 2019 року гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азулє має прозвітувати про результати моніторингу.

Установа ООН із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оголосила про початок першої фази прямого моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму.

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Про це повідомив постійний представник України при ЮНЕСКО, посол України у Франції Олег Шамшур у Facebook.

"Сьогоднішнє засідання Виконавчої ради ЮНЕСКО стало важливою подією: офіційно оголошено про початок першої фази прямого моніторингу Організації ситуації в окупованому Криму, ухвалено рішення щодо звітування гендиректора про його результати наступного жовтня", - наголосив він.

"Дякую тим, хто голосував за прийняття цього рішення. Особлива подяка Групі друзів України в ЮНЕСКО", - додав Шамшур.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Шамшур заявив, що 10 жовтня ЮНЕСКО має ухвалити рішення про початок здійснення прямого моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму до квітня 2019 року.

"Завтра планується ухвалення 10-го рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в Автономній республіці Крим. Згідно з ним, через рік гендиректор ЮНЕСКО звітуватиме про перший етап прямого моніторингу, який має розпочатися в період до квітня 2019, про що було офіційно оголошено керівництвом Організації 1 жовтня", - заявив дипломат і додав, що основним противником консенсусного прийняття рішень щодо моніторингу в АРК та Севастополі завжди виступала Росія, і завжди залишалася у меншості.