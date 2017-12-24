Російські окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї - ЗМІ

Російська фірма під час "реставрації" об'єктів на території Бахчисарайського історико-культурного заповідника в Ханському палаці в окупованому Криму демонтувала і знищила конструктивні елементи історичної будівлі.

Як передає Радіо Свобода, перебіг реставрації зафіксував на фото кримський активіст, колишній голова Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков, який побував на місці проведення робіт.

«Балки знищені, їх вивезли звідси, частину розпиляли, частину відвезли. Тобто балки ми вже не відновимо, хоча вони самі є об'єктом культурної спадщини, їх потрібно було зберегти. І за даними «УкрНДІреставраціі», потрібно було замінити лише чотири балки, а вони (реставратори) замінили 100 відсотків. Це вже непоправно. Ми більше ніколи не побачимо Ханський палац таким, яким ви поки ще його спостерігаєте», – вважає Дудаков.

Читайте такожУ Криму окупанти руйнують історичні пам'ятки в Бахчисарайському заповіднику

Проект реставрації підготувала фірма «Кірамет» із Сімферополя, генпідрядник – московська Atta-group. Обидві фірми не мають досвіду в сфері реставрації. Сам проект засекречений, українським експертам не вдалося з’ясувати, де документ проходив обов’язкову експертизу.

«Проводиться робота за якимсь проектом, який не оприлюднюється. Досить увійти в комп’ютер і подивитися склад тієї проектної групи, що працює над цим об’єктом, – немає там фахівців з реставрації», – зазначає колишній голова комітету реставрації Департаменту охорони культурної спадщини України Яків Діхтяр.

Ханський палац-музей у Бахчисараї – найвідоміший музей, пов’язаний з історією кримських татар, територія літньої резиденції кримських ханів Гіреїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале є кандидатами на внесення до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.