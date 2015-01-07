Харків оточать додатковими блокпостами до кінця березня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

«У першому кварталі цього року, проведена рекогносцировка, ми будемо робити додаткові оборонні споруди у північній частині міста», - сказав Балута.

Він наголосив, що, зокрема, у районі П’ятихатки та на Північній Салтівці, де немає метрополітену, будуть приведені у належний стан бомбосховища. За словами Балути, це буде зроблене для того, щоб громадяни мали можливість укритися в разі артилерійського обстрілу.

Губернатор додав, що блокпости навколо Харкова також будуть інженерно переобладнані для того, щоб на випадок обстрілу, особовий склад мав можливість укритися.

Балута зазначив, що сьогодні навколо Харкова функціонують 6 блокпостів. За його словами, зведений волонтерами сьомий блокпост у селищі Циркуни Харківського району почне функціонувати з 7 січня. Голова ОДА зазначив, що на північ від Харкова потрібно організувати ще один блокпост.

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При цьому Балута зазначив, що міліція особливо звертатиме увагу на автомобілі, що об’їжджатимуть блокпости другорядними дорогами. Він додав, що також навколо опор мостів через ріки також будуть встановлені захисні споруди.

Балута, говорячи про реалізацію проекту «Стіна», зазначив, що на сьогоднішній день на україно-російському кордоні відповідно до норм проекту обладнані тільки 4,5 км. «Стіна виконана в тому вигляді, в якому вона має бути, на 4,5 км. Це не тільки рів. Ці 4,5 км виконані разом із парканом, так, як це має бути», - сказав він.

Голова ОДА додав, що частково роботи проведені на 62 км кордону. За його словами, роботи зі зведення всіх інженерних споруд на кордоні в Харківській області фінансувалися за рахунок обласного бюджету.