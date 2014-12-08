Із Харкова до Нідерландів відправили останні чотири вантажівки з уламками "Боїнга"

Із Харкова до Нідерландів відправили останні чотири вантажівки з уламками збитого терористами на Донеччині малайзійського літака “Боїнг”.

Як передає кореспондент УНІАН, вантажівки відбули о 09.20 з залізничної станції “Харків-Ліски”.

За словами голови Харківської ОДА Ігоря Балути, який був присутній під час відправки останньої групи вантажівок, всього до Нідерландів було відправлено 16 вантажних автомобілів з уламками літака, зібраними на місці падіння в Донецькій області.

Балута зауважив, що об'єм вантажу складає близько 650 куб. м.

Він зауважив, що з української сторони у роботах пошукової місії було задіяно максимально до 600 осіб, на фінальному етапі під час завантаження уламків - 50 робітників та 15 працівників міліції.

Балута підкреслив, що цього року роботи вже завершені.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада до Харкова залізничним транспортом було доставлено уламки збитого літака. 1 грудня уламки почали перевантажувати до автомобільного транспорту, яким буде здійснено перевезення до Нідерландів. Перші 4 вантажівки з уламками були відправлені 3 грудня.

Читайте такожПерші чотири вантажівки з уламками "Боїнга" відправили із Харкова до НідерландівДовідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.