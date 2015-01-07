На Донеччині за можливість отримати готівку посередники вимагають 10% суми

15:25, 07 січня 2015
Суспільство
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Через відсутність банкоматів та банківських терміналів, які працюють, мешканці населеного пункту Новий Світ у Донецькій області змушені користуватися послугами посередників для отримання готівки з карток. 

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При цьому посередники вимагають плату у розмірі 10% від суми.

Про це під час брифінгу розповів речник АТО Андрій Лисенко, передає Громадське.

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Він також відзначив, що на ринкам міста Донецьк продовжують продавати гуманітарну допомогу, яка нібито постачається з Росії.

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