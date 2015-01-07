На Донеччині за можливість отримати готівку посередники вимагають 10% суми
15:25, 07 січня 2015Суспільство
622 0
Через відсутність банкоматів та банківських терміналів, які працюють, мешканці населеного пункту Новий Світ у Донецькій області змушені користуватися послугами посередників для отримання готівки з карток.
Посередники вимагають 10% від суми / УНІАН
При цьому посередники вимагають плату у розмірі 10% від суми.
Про це під час брифінгу розповів речник АТО Андрій Лисенко, передає Громадське.
Читайте такожЗа рік українці забрали з банків майже третину депозитів
Він також відзначив, що на ринкам міста Донецьк продовжують продавати гуманітарну допомогу, яка нібито постачається з Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter