Американці стали менше всиновлювати українських дітей

Громадяни США усиновили 138 дітей-сиріт з України в 2018 році.

Громадяни США в 2018 році усиновили 138 дітей-сиріт з України. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Як повідомляється, протягом останніх років кількість усиновлених американцями дітей з нашої країни зменшується. У 2014 році громадяни США усиновили 431 дитину, в 2015 - 299, у 2016 - 301, а за 9 місяців поточного року - 138.

Так, із загальної кількості усиновлених американцями українських дітей майже половина є підлітками, а чверть - дітьми з особливими потребами.

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За офіційними даними, з 2008 по 2017 роки в Україні усиновили 27 000 дітей-сиріт, для майже 19 000 з них новими батьками стали громадяни інших країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на засіданні 12 вересня схвалив постанову, яка прискорить купівлю та будівництво житла для дітей-сиріт.

Згідно з ухваленими змінами до порядку надання субвенції на житло дітям-сиротам, розширюються можливості будівництва дитячих будинків сімейного типу та малих групових будинків за рахунок субвенції місцевим бюджетам. Зокрема, знімається гранична вартість будівництва дитячих будинків сімейного типу і збільшується площа приміщень малого групового будинку на 10 дітей до 300 кв. метрів.