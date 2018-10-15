Осяяння в Близнюків і активні Козероги: що зірки нам пророкують на 15-21 жовтня

Перші два дні тижня Місяць приверне увагу до роботи, кар'єри, бізнесу і реалізації своїх життєвих планів.

Цього тижня всі планети залишаються на місцях, живлячи нас вже знайомими енергіями. Крім, природно, Місяця, яке невтомно продовжує біг колом, проходячи по знаках Зодіаку і включаючи ті чи інші планетарні теми. Він не дасть занудьгувати.

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Перші два дні тижня Місяць приверне увагу до роботи, кар'єри, бізнесу і реалізації своїх життєвих планів. Його проходження по аскетичному Козерогу не дозволить емоціям і бажанням заволодіти нами: ми будемо холодні й стримані, але зате завдяки практичності і цілеспрямованості зможемо контролювати і регламентувати свої дії та реалізувати намічені плани.

У вівторок, опівдні, з'єднуючись з Плутоном, Місяць нагадає нам про неприємні події тижневої давності, знову змусивши випробувати глибокі і сильні емоції з приводу кризи відносин. Незважаючи на цей болючий епізод, перші два дні тижня нададуть можливість з інтересом і задоволенням займатися звичними справами. Крім того, саме у ці два дні у нас є шанси отримати добрі звістки та провести ефективні зустрічі і переговори.

З середини тижня починається жвавий період невинних і серйозних дурниць та неприборканих думок і вчинків. Вже в наступні два дні ми відчуємо непереборне бажання щось міняти в своїй роботі, у своєму оточенні, у своєму побуті. Особливо яскраво емоційна активність проявиться в четвер і п'ятницю, коли Місяць смикне за зв'язку планет в Скорпіоні і роз'ятрить наші думки, почуття і устремління.

Вихідні дні Місяць проведе у Рибах, розгладжуючи конфлікти та зцілюючи почуття всіх водних і земних знаків Зодіаку. Скористайтеся гармонійними енергіями цих днів, щоб підготуватися до сюрпризів наступного тижня.

І ще пару слів про те, що буде напружувати і де шукати відпочинок. І те, і інше цього тижня пов'язано з Меркурієм. Він зараз активний і впливовий.

15 жовтня Меркурій в з'єднанні з Венерою подарує не тільки бажання і здатність красиво говорити, не тільки новини про колишніх коханих, але і принесе цілком матеріальні відомості, наприклад, про доходи.

Весь тиждень, а особливо 19 жовтня, буде відчуватися його здатність проникати всередину речей і подій. Тонка чутливість, глибока інтуїція, багата уява, яким обдаровує наші ментальні здібності гармонійний аспект Меркурія з Нептуном, дозволяють нам глибоко і повно розкритися і у творчих проявах, і при вирішенні повсякденних і перспективних завдань.

А якщо додати до цього магічний вплив енергій Скорпіона, якими харчується зараз Меркурій, то можна привітати нас з чудовими осяяннями, які принесе наступний тиждень. У цьому сенсі особливо проявлені понеділок і п'ятниця.

Так само інтенсивно, як дружба з Нептуном, весь тиждень проходить бій Меркурія з Марсом. Наші думки імпульсивні і нестримані. Спробуємо контролювати свої ментальні прояви 18 та 19 жовтня.

ОВЕН

Перші дні тижня ви можете відчувати емоційний дискомфорт через почуття боргу, відповідальності, професійні зобов'язання. Наступні дні тижня пройдуть сумбурно. Активне спілкування може доставляти занепокоєння, але в той же час допомагати в просуванні важливих справ. Гармонійним днем для вас стане четвер, коли марсіанські енергії розкриють ваш потенціал.

ТЕЛЕЦЬ

Початок тижня буде максимально продуктивним. Ви відчуєте стійкість, впевненість у завтрашньому дні, психологічну та матеріальну підтримку. Постарайтеся ці дні використовувати максимально ефективно.

До п'ятниці повітря нагріється, наповниться некомфортними енергіями змін, і земля під ногами хитатиметься. Найсильніше це відчують Тельці, що народилися у квітні. Уран, що знаходиться на вашій території, під впливом готується до протистояння з Сонцем і Венерою. Пік опозиції відбудеться наступного тижня. Але вже ці вихідні можуть доставити вам дискомфорт. Найімовірніше, йдеться про нестабільність відносин.

БЛИЗНЮКИ

Для вас тиждень максимально повно розкриє свій потенціал, причому він буде стимулювати, надихати і радувати. Швидкість, різноманітність, новизна, загадковість — і це все про управителя, про Меркурій, якого можна назвати головною дійовою особою тижня. Так що приготуйтеся отримувати і передавати нову інформацію, домовлятися, перемикатися на різні теми і отримувати задоволення від цієї діяльності.

Весь тиждень, але найгостріше 19 жовтня, буде проявлена унікальна здатність знання на глибинному рівні, що сказати і як вступити в той чи інший момент: тригон Меркурія до Нептуна розбудить вашу інтуїцію. Єдине застереження: активність буде надмірна і нестійка, так що вмикайте гальма, особливо 15, 18 та 19 жовтня. А в іншому — удачі!

РАК

Таке враження, що Раки готуються перевернути Землю, ну, або вчинити щось не менш грандіозне. Все, що відбувається зараз на небі, стосується їх безпосередньо. Або іншими словами — їм до всього є справа. Хтось їх напружує, хтось їм допомагає. Щось вони втрачають, але тут же купують. При такому інтенсивному переміщенні енергій навколо знака справа, якою вони захоплені, не може не розвиватися. Були б сили, бажання і здоров'я.

Єдиний пробіл, який вони відчувають — це відсутність спокою. Їм би зупинитися, перепочити. Втім, ці вихідні, коли управитель Місяць проведе у Рибах, просто створені для того, щоб Раки нарешті вибралися відпочити ближче до води. Або провели час в тихій і спокійній сімейній атмосфері.

ЛЕВ

Цей тиждень, а саме її початок, обіцяє вам трохи більше спокою і стабільності, ніж минулий. Ключову роль зіграє ваш управитель Сонце, у якого зараз короткий перепочинок. Наступного тижня вас трохи потрясе. Ну, а на цьому тільки в середу, четвер і п'ятницю приготуйтеся до спалахів агресії, емоційної нестійкості і неадекватного ставлення до власної персони.

ДІВА

Робочий тиждень пройде для вас конструктивно, стабільно і плідно. Ви будете отримувати задоволення від рішення практичних задач і задоволення — від творчих осяянь. Середина тижня буде більш хаотичною і сумбурною, але її характер не повинен вивести вас з рівноваги.

А от у вихідні дні раціональні Діви потраплять у полон зайвої чутливості та невпевненості у власних силах. Але вам же корисно освоювати енергії протилежного знака — Риб.

ВАГИ

Управитель вашого знаку Венера ось вже десять днів, як пішла в себе. Може бути, ви потрапили під її вплив, при якому почуття спрямовані в минуле. Але все-таки Сонце ще з вами. До 24 жовтня воно буде вселяти оптимізм, життєлюбність, творчу силу. Тому цілком можливо, що специфічний характер Венери в цей період обійде вас стороною. Але будьте уважні до нових стосунків. Якщо романтичні захоплення захопили вас, не відкидайте цей подарунок долі. Але на всяк випадок пам'ятайте, що вплив ретроградної Венери не дає довгострокових і стабільних перспектив.

Середина тижня, починаючи з середи, додасть гостроти та рухливості. Але саме в ці дні не варто спокушатися з приводу нових відносин, грошових перспектив і всього, що пов'язане з темою краси. З 17 до 20 жовтня діє напружений аспект Венери з Чорним Місяцем, який втягує нас у спотворені венерианські потоки. У цьому випадку варто довіритися своїй інтуїції, яка допоможе обійти гострі кути.

СКОРПІОН

Любовні та грошові відносини, а головне — комунікації та інтенсивна ментальна робота, — не дозволять вам сидіти склавши руки. Мабуть, візьміть на замітку 17, 18 і 19 жовтня як дні підвищеної конфліктності. Зате субота і неділя створять гармонійний фон для відпочинку та відносного душевного спокою. Ну, а якщо ви вже навчилися працювати з негативними думками і притримувати гостре слівце, то можете повною мірою розслабитися у вихідні.

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня Стрільці будуть грати роль благодушних глядачів, що з цікавістю спостерігають за виставою під назвою життя. І лише під завісу — в суботу та неділю — вони вийдуть на сцену, щоб емоційно залучитися до гри в ролі співчуваючих і добродійних героїв.

КОЗЕРІГ

Козероги ділять пальму першості зі Скорпіонами в прагненні прожити час активно і плідно. У понеділок і вівторок Місяць пройде вишим Знаком, підвищуючи градус емоційних реакцій або зміщуючи інтерес у бік сімейних і домашніх турбот. У понеділок його вплив позитивний — чекайте хороших звісток. А у вівторок ближче до вечора можуть напружити партнери — особисті або ділові. У четвер і п'ятницю ви будете залучені в несподівані з'ясування відносин. Втім, вони не матимуть якогось серйозного руйнівного впливу на ваше життя.

ВОДОЛІЙ

Високу швидкість реакцій і дій, винахідливість і сміливість привніс у ваше життя Марс. Але він же нагнітає атмосферу і не втомлюється створювати конфліктні ситуації або імпульсивно реагувати на будь-які дії на його адресу. Цього тижня особливо конфліктної для вас буде середина тижня, коли Місяць увійде у Водолій і зачепить вашого внутрішнього воїна. Його вогонь посилить бажання сваритися.

Останні дні тижня, на жаль, теж можуть бути відзначені для вас несподіваними сюрпризами зі знаком мінус — через опозиції Сонця до вашого управителя Урану. Так що скористайтеся початком тижня, щоб отримати бажаний позитивний результат у намічених планах.

РИБИ

Ну, що вам сказати? Якщо ви — яскраво виражені Риби, а ваша друга половинка — яскраво виражений Стрілець, то цей тиждень сформує з вас солодку парочку. Тому що картина вашого знаку виглядає майже так само гладко і позитивно, як положення Стрільців. Виняток становить активність, що йде від дружнього знаку Скорпіона. Але ця активність не конфліктного характеру, вона гармонійно переливається у ваше життя, прибиваючи до ваших берегів або доходи, або творче натхнення.

Нагадаємо, раніше астролог попередив про небезпеку 10-16 жовтня.