У Пісках знову бій. Є поранений - Гуменюк

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник командира батальйону ОУН Борис Гуменюк.

За його словами, про це йому телефоном повідомили бійці батальйону.

«У Пісках йде бій. Наші позиції обстрілюються з мінометів. З правого флангу працює ворожий бетер і стрілецька зброя. Відстрілюємося.

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Обстріляли наші позиції на метеостанції в аеропорту. Отримав поранення в живіт замкомбата батальйону "ОУН" Андрій Пастушенко, позивний "Сивий". Комбат Микола Коханівський разом з побратимами з 93-ї бригади і Правого сектора витягують пораненого з-під обстрілу», - йдеться в повідомленні.