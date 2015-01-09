У Пісках знову бій. Є поранений - Гуменюк
02:38, 09 січня 2015Суспільство
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В селищі Піски, який є одним із об'єктів системи оборони аеропорту Донецька, йде бій.
Бойовики обстреливаю позиції сил АТО з мінометів / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник командира батальйону ОУН Борис Гуменюк.
За його словами, про це йому телефоном повідомили бійці батальйону.
«У Пісках йде бій. Наші позиції обстрілюються з мінометів. З правого флангу працює ворожий бетер і стрілецька зброя. Відстрілюємося.
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Обстріляли наші позиції на метеостанції в аеропорту. Отримав поранення в живіт замкомбата батальйону "ОУН" Андрій Пастушенко, позивний "Сивий". Комбат Микола Коханівський разом з побратимами з 93-ї бригади і Правого сектора витягують пораненого з-під обстрілу», - йдеться в повідомленні.
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